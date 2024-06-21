《家族榮耀之繼承者》緊張劇情爆發 羅子溢逃獄英雄黃浩然以身擋車

驚險逃亡與混戰一觸即發

逃亡過程中，Brian計劃帶著Linda和家碧潛逃，這兩個角色由王敏奕和張鳳妮扮演。然而，Charlotte和她的隊伍迅速追到，雙方在現場爆發激烈的衝突。在混戰中，Brian更是不顧一切，挾持Charlotte作為人質，衝向馬路。就在這危急時刻，由黃浩然飾演的Rio英勇地「以身擋車」，試圖拯救Charlotte，卻與Brian一同受到重創，兩人昏迷送往醫院。幸運的是，他們最終都恢復意識，逃過一劫。

精彩不斷豪門大戰

這一集不僅展示了角色間的緊張關係，也讓觀眾對接下來的劇情充滿期待。《家族榮耀之繼承者》以其扣人心弦的劇情和出色的演員表現，持續吸引大量觀眾。隨著劇情的進展，豪門之間的爭鬥愈發激烈，每一集都讓人目不轉睛。