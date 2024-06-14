家族榮耀之繼承者大逆轉！智斌抵押股權求資金 皓兒Rio聯手應對趙母中風危機

資金困難 皓兒尋求外援

在最新一集的《家族榮耀之繼承者》中，智斌（羅子溢飾）為了再次獲得父親的認可，做出了一個重大決定。他計劃將自己持有的10%丘氏集團股權抵押給皓兒（佘詩曼飾），希望能夠套現高達80億的資金。「我需要這筆錢來證明我對家族的承諾和能力。」智斌如是說。

皓兒雖然被智斌的決定震驚，但她自己的資金狀況也不容樂觀。在這種情況下，她的好友Rio（黃浩然飾）決定伸出援手。「我們趙氏集團會全力支持你。」Rio向皓兒承諾，表示將以集團名義對皓兒的公司進行投資。

家庭危機 緊急應對

就在這時，趙母（程可為飾）得知皓兒並無結婚的打算後突然中風暈倒，情況危急。經過緊急搶救，趙母醒來後對Rio的虛假承諾感到非常失望。「你怎麼可以對我說謊！」趙母責怪Rio。面對這突如其來的家庭危機，皓兒不得不站出來幫忙圓謊，試圖緩解緊張的氣氛。

豪門爭鬥 持續升級

《家族榮耀之繼承者》的劇情愈發引人入勝，豪門之間的爭鬥和策略遊戲不斷升級。隨著劇情的發展，觀眾將看到更多精彩的對決和意想不到的轉折。這部劇集共30集，將持續更新，為觀眾揭露更多懶人包和劇透。