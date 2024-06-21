家族榮耀之繼承者

《家族榮耀之繼承者》大結局夜：Niki離家出走 守仁四處尋愛妻 網民熱議情侶終成眷屬？

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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今晚《家族榮耀之繼承者》迎來了令人期待的大結局，劇中大少奶Niki（陳靜飾）與守仁（許紹雄飾）的愛情故事成為焦點。守仁這個角色不僅與Rio並列為「暖男天花板」，昨晚的劇集中他還品嚐了Niki親手製作的「燒焦龍蝦」、「乾柴牛扒」及「半熟意粉」，這些場景既溫馨又充滿樂趣。

守仁暖心舉動引發網民熱議

雖然Niki的廚藝讓人難以接受，許紹雄在品嚐這些菜餚時展現出的「難堪＋驚訝」表情，讓觀眾忍俊不禁。正當守仁準備坦白這些菜餚的味道時，他看到Niki因為下廚而受的傷，立刻變臉稱讚菜餚美味，甚至自稱要「獨食」，這一幕讓Niki感動得眼眶泛淚。

情感糾葛成為劇情高潮

不幸的是，Niki始終無法走出過去的陰影，對她來說，丈夫的溫暖和體貼反而成了心中的刺。最終，她留下一封充滿不捨的信，選擇離家出走，留下守仁急切地尋找她的身影。觀眾都在關注，這對夫妻能否克服重重困難，最終走到一起。

追蹤《家族榮耀之繼承者》大結局

隨著劇情的推進，這部劇集不僅展現了豪門生活的爭鬥和矛盾，也深入探討了人物之間的情感交織。觀眾們，別忘了密切留意《家族榮耀之繼承者》的大結局，看看Niki和守仁的命運如何。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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