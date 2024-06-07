《家族榮耀之繼承者》第20集劇情揭祕：Nana悲劇死亡，背後黑手竟是親哥哥

驚險的遊艇對決

在今晚播出的《家族榮耀之繼承者》第20集中，觀眾將目睹一個震撼的劇情發展。劇中人物Nana（由梁靖琪飾演）的離奇死亡終於有了解答。原來，導致Nana死亡的兇手竟是她的親生哥哥Brian（羅子溢飾）。這一發現無疑給觀眾帶來了極大的衝擊。

根據劇情，Brian擔心Nana揭露身世真相會影響到自己的前途，因此計劃利用高濬（林峯飾）作為誘餌，將Nana引到遊艇上解決問題。在激烈的爭執中，Nana威脅要召開記者會公布真相，這使得Brian在一怒之下對Nana動手，最終不慎將她推落海中。「真係跌落海唔係我，嗰位女仔替身飛身出船邊嗰嚇都好驚險，我自己喺側邊睇都有戥佢擔心，但最後個頭跌落海嗰個係我自己。嗰一幕都拍咗幾耐嚇，因為真係要沉落去，拍第一個Take時我浮起咗，第二次拍就加咗啲啞鈴，希望有重量加持可以沉多啲。後尾都唔得，就要由著住潛水衣嘅工作人員潛入水底幫手拉我落去，等我拍出嚟好似真係沉落去咁。」Toby在接受採訪時分享了拍攝該場面的經歷。

劇組花絮透露

劇組也公開了一些拍攝花絮，特別是Toby從遊艇跌落水的驚險一刻。這一幕不僅在技術上挑戰演員和製作團隊，也極大地吸引了網民的關注，許多人好奇這是否由Toby親自完成。從Toby的描述中可以感受到拍攝該場景的不易，以及她對演出的專業投入。