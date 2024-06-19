家族榮耀之繼承者

《家族榮耀之繼承者》結局周引爆話題 馬來西亞六大取景點成網民熱討焦點

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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隨著《家族榮耀之繼承者》進入結局周，除了劇情引人入勝外，劇中的馬來西亞六大取景點也成為了網民熱烈討論的話題。這些地點不僅豐富了劇情的背景，也吸引了觀眾的目光，讓人對這些場景背後的故事充滿好奇。

豪宅外觀引爆熱話

《家族榮耀》的丘家大宅自第一季以來就以其一流的外觀成為熱話。進入第二季，這座位於馬來豪宅區的大宅市值高達2,000萬港元，仍然是劇中的焦點。「丘家大宅」其實是由兩棟房子「二合一」而成，劇組為了拍攝豪門氣派不惜改造周圍環境，增添山景及海景，使得大宅更顯賞心悅目。

咖啡店成新打卡熱點

成叔在劇中經營的CAFÉ Mori Kohi位於吉隆坡中心的Jalan Aman，這家獨棟式Café結合了現代化裝修與大自然元素，提供了一種Farm-to-table的新鮮用餐體驗。店內的裝潢以原石灰色和原木色為主，四周環繞著綠意盎然的環境，讓顧客能暫時遠離現實的忙碌。

全球最美書店之一

劇中的書店酒吧+CAFÉ蔦屋書店位於bukit jalil，是全球20大最美書店之一。作為Tsutaya Books在東南亞的首家分店，其獨特的設計和雰圍吸引了不少書迷和咖啡愛好者前來。

豪華套房場景吸引眼球

羅子溢在劇中飾演的Brian，常在悅榕莊酒店的Suite Banyan Tree Hotel KL的頂級套房出沒。這個場景不僅奢華，還能欣賞到雙子星大樓和城市天際線的全景，一晚的價格超過HKD 35,000。

充滿港味的聚腳地

陳瀅和林峯等人常聚集的Pudu的得哥魚蛋粉，是一家充滿懷舊港味的馬來西亞知名港式茶餐廳。店內提供多種港式美食，並以麻雀裝飾的桌面成為了一個爆紅的打卡熱點。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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