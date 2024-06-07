豪門爭鬥再起波瀾：《家族榮耀之繼承者》劇情大揭祕
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在最新一集的《家族榮耀之繼承者》中，觀眾目睹了一幕驚心動魄的場景：遊艇旁的海面上漂浮著芷嵐（梁靖琪飾）的絲巾。智斌（羅子溢飾）發現後，立刻將其燒毀，同時「回憶起事發當晚的經過」。這一行為無疑加深了劇情的神祕色彩，令人不禁猜測智斌的真正動機。
DNA驚人發現與家族祕密
在一個充滿張力的場景中，高濬（林峯飾）手持一份DNA報告，這份報告是芷嵐寄給他的，揭示了一個震驚家族的祕密。高濬將這份報告拿到高成（吳岱融飾）面前，追問真相。面對無法逃避的問題，高成終於坦承，芷嵐確實是他與家碧（張鳳妮飾）之間的女兒。「這一發現不僅重塑了家族成員之間的關係，也為未來的劇情發展埋下了伏筆。」
神祕夜晚的遊艇事件
劉Sir（劉浩龍飾）在調查芷嵐失蹤事件中發現了關鍵線索。他查到芷嵐在事發當晚曾前往遊艇碼頭，這一發現立即引起了他的高度警覺。於是，他決定向智斌進行詳細詢問，希望能夠從中獲得更多關於當晚事件的資訊。這一段揭示了劇中人物之間錯綜複雜的關係和隱藏的祕密，為觀眾呈現了一個層次豐富的故事。
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圖片來源：TVB