豪門爭鬥再起波瀾：《家族榮耀之繼承者》劇情大揭祕

在最新一集的《家族榮耀之繼承者》中，觀眾目睹了一幕驚心動魄的場景：遊艇旁的海面上漂浮著芷嵐（梁靖琪飾）的絲巾。智斌（羅子溢飾）發現後，立刻將其燒毀，同時「回憶起事發當晚的經過」。這一行為無疑加深了劇情的神祕色彩，令人不禁猜測智斌的真正動機。