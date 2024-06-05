家族榮耀

《家族榮耀之繼承者》第十八集重磅劇情：丘芷嵐悲劇溺斃，家族陷入危機

TVB娛樂新聞
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在最新一集《家族榮耀之繼承者》中，丘家與高家的糾葛再次升級。故事發生在高濬的住處，丘芷嵐與皓兒之間的爭執成為了焦點。事態突然轉變，芷嵐在爭執後神祕失蹤，令人擔憂不已。「梁靖琪」飾演的芷嵐，一角色深受觀眾喜愛，她的突然消失讓劇情增添了幾分懸疑。

搜尋失蹤的芷嵐

智斌和家碧在得知芷嵐失蹤後，急忙展開尋人行動。他們四處尋找，希望能找到芷嵐的下落。然而，所有的努力似乎都是徒勞，芷嵐如同人間蒸發一般，無處尋覓。「羅子溢」和「張鳳妮」飾演的角色在這一過程中展現了深厚的情感，使觀眾感受到角色之間的緊張與焦慮。

警方介入調查

不久後，警方在一處水域發現了一具女屍，經過確認，悲劇性地證實這具屍體正是丘芷嵐。這一發現震驚了所有人，丘家和高家的成員都陷入了深深的悲痛之中。劉Sir負責此案的調查，他向眾人詢問相關情況，希望能夠查明真相。「劉浩龍」飾演的劉Sir，在這一集中的表現尤為突出，他的角色成為了解開謎團的關鍵。

豪門爭鬥背後的祕密

隨著調查的深入，更多關於丘家和高家之間的祕密逐漸浮出水面。這場豪門之間的爭鬥不僅僅是表面上的矛盾，背後隱藏著更多不為人知的故事。觀眾可以期待在接下來的劇集中，這些祕密將一一被揭露，豪門爭鬥的真相將更加明朗。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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