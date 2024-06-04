《家族榮耀之繼承者》第十七集：揭祕非親生關係，智斌急於證明自己

家族祕密與繼承權的爭奪

在最新一集《家族榮耀之繼承者》中，貴公子智斌（羅子溢飾）的身份突然發生了戲劇性的變化。原本是家族中的寵兒，一夜之間，他似乎變成了一個野孩子。面對芷嵐（梁靖琪飾）可能將家中的祕密外洩，智斌不得不對她進行說教。「芷嵐不屑，講出佢哋兩人都非守義（羅嘉良飾）親生嘅事實。」這一發現顯然讓智斌感到震驚，但他堅決表示對生父沒有興趣。

隨著劇情的發展，芷嵐向智斌展示了之前的DNA報告，這份報告不僅確認了他們非守義的親生子女，同時也讓家族中的權力結構出現了動搖。在這種情況下，智斌為了證明自己是丘氏家族唯一的合法繼承人，決定將瀚洋（劉江飾）的銅像揭幕典禮提前舉行，這一舉動未經過皓兒（佘詩曼飾）的同意。「家碧（張鳳妮飾）亦都在場證實，智斌強調自己對生父唔感興趣。」智斌的這一決定無疑是為了在家族內部和外界前宣示自己的地位和權力。

豪門爭鬥與角色發展

《家族榮耀之繼承者》這部劇集不僅講述了一個關於家族繼承和權力鬥爭的故事，同時也展示了角色之間複雜的人際關係和內心掙扎。智斌和芷嵐的關係尤其引人注目，他們之間的互動充滿了矛盾和張力，這對劇情的推進起到了關鍵作用。隨著劇情的深入，觀眾可以期待更多關於這些角色的發展和家族之間的爭鬥。