家族榮耀

《家族榮耀之繼承者》5月登場！梁家樹監製，佘詩曼、羅子溢領銜主演

TVB娛樂新聞
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由梁家樹總監製和陳德修監製的電視劇《家族榮耀之繼承者》將於5月13日首播，每周一至周五晚上八點半於翡翠臺播出。這部劇集延續了2022年熱播的《家族榮耀》系列，原班人馬強勢回歸，包括佘詩曼、羅子溢、林峯等多位明星加盟，展開一場家族權力的較量。

劇情概要

《家族榮耀之繼承者》講述了丘家長孫女丘皓兒（佘詩曼飾）意外成為集團代主席的故事。原本家族繼承人應是男孫丘智斌（羅子溢飾），但一份突如其來的委託書改變了一切。「在面對妯娌爭鬥、家族恩怨情仇，全員開始博弈，鬥智鬥勇。」誰能成為最終的勝者，是一大看點。

精彩劇情預告

劇中不乏高潮迭起的情節，例如丘皓兒在首日上任就被捲入賄賂醜聞，而丘智斌和丘守義（羅嘉良飾）的父子關係也逐漸緊張。「智斌向皓兒施壓，暗示賭場項目勢在必行，但皓兒發現丘氏集團與南美賭王之間的帳目有問題。」每集的劇情都充滿轉折，讓觀眾目不轉睛。

角色關係錯綜複雜

除了丘皓兒和丘智斌的繼承者之爭外，其他角色如丘守仁（許紹雄飾）和他的隱忍，以及家族內部的愛恨情仇，都是劇情的重要組成部分。每個角色都有自己的故事和祕密，這些都將在接下來的集數中逐一揭露。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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