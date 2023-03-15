容祖兒失手袋又傳遇咸豬手 Somi訪港四出巡遊嘆美食

無線娛樂新聞台報導：去年底喺美國登台後因為汽車失竊手袋被搶走嘅 容祖兒 呢日同韓星 全昭彌 同門嘅 Gin Lee 等一齊現身活動，Joey仲回想美國手袋被偷走嘅經歷，當時信用卡同隨身物品被偷走，但係返港補領身份證後，先發現原來舊證一直跟身冇唔見，認真大頭蝦呀。