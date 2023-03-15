容祖兒失手袋又傳遇咸豬手 Somi訪港四出巡遊嘆美食
而佢現身巴黎時裝周時，又被網民指被合照男非禮，不過Joey呢日就為對方澄清，其實對方係認識多年非常熟絡嘅新加玻攝影師 Lesley Kee，不過都要多謝大家關心，當時只係因為太耐冇見，大家都好掛住對方之故咁話。
而Somi今次來港，除咗現身活動之外，佢仲抽時間到處遊覽，佢仲話非常鍾意香港嘅美食，仲話香港風景亦都非常吸引，仲話有計劃喺香港開音樂會或者Fans見面活動呀。亦都提到希望再同I.O.I.嘅隊友合作呀。
早前宣佈同拍拖10年嘅ToNick成員 恒仔 分手嘅 譚杏藍 ，呢日就話佢哋分手已經一段時間，大家依然保持好友關係，雖然未有透露原因，不過就會繼續祝福對方呀
聲帶舊年已經出問題發炎嘅 張天賦 早前又覺得有啲唔舒服，但係大家就可以放心，因為經檢查後發現完全冇事，可能只係自己太擔心咋。
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