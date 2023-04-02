容祖兒演唱會澳門開鑼 自彈自唱出事執生快
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無線娛樂新聞台報導：容祖兒 嘅八場澳門演唱會，星期六晚正式揭開序幕，Joey以一奪閃閃生光嘅黃金貼身短裙展開表演，連唱多首首本名曲。Joey又分別以廣東話同普通話同現場觀眾打招呼，呢晚仲先後換足7個唔同造型為歌迷表演呀。
今次演唱會歌單經過全新編排，Joey仲特別為演出自彈自唱《小小》，雖然呢日有少少蝦碌，Joey事後就話係緊張所致喇。今次演出雖然唔係連住進行，不過同時Joey就仲有其他工作要來來往往，不過佢就話有工作最開心，仲話希望今年內喺香港再開一個全新表演呀。
日前Joey喺網上公佈細佬再次做Daddy，即係佢再次擔任姑媽喇，Joey話成個屋企都充滿住歡樂氣氛，不過自己就負責幫手玩多過幫手湊咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台