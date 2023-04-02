容祖兒演唱會澳門開鑼 自彈自唱出事執生快

無線娛樂新聞台報導：容祖兒 嘅八場澳門演唱會，星期六晚正式揭開序幕，Joey以一奪閃閃生光嘅黃金貼身短裙展開表演，連唱多首首本名曲。Joey又分別以廣東話同普通話同現場觀眾打招呼，呢晚仲先後換足7個唔同造型為歌迷表演呀。