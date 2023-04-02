容祖兒演唱會澳門開鑼 自彈自唱出事執生快

容祖兒演唱會澳門開鑼 自彈自唱出事執生快

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：容祖兒 嘅八場澳門演唱會，星期六晚正式揭開序幕，Joey以一奪閃閃生光嘅黃金貼身短裙展開表演，連唱多首首本名曲。Joey又分別以廣東話同普通話同現場觀眾打招呼，呢晚仲先後換足7個唔同造型為歌迷表演呀。

今次演唱會歌單經過全新編排，Joey仲特別為演出自彈自唱《小小》，雖然呢日有少少蝦碌，Joey事後就話係緊張所致喇。今次演出雖然唔係連住進行，不過同時Joey就仲有其他工作要來來往往，不過佢就話有工作最開心，仲話希望今年內喺香港再開一個全新表演呀。

日前Joey喺網上公佈細佬再次做Daddy，即係佢再次擔任姑媽喇，Joey話成個屋企都充滿住歡樂氣氛，不過自己就負責幫手玩多過幫手湊咁話呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 