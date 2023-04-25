容祖兒連續多周澳門演唱 TWINS關智斌過大海捧場

無線娛樂新聞台報導：一連多個星期喺澳門舉行演唱會嘅 容祖兒 ，呢晚舉行第7場表演，而佢嘅老友 鍾欣潼 蔡卓妍 同關智斌 亦都現身捧場，除咗佢哋之外，坐滿全場嘅歌迷亦都一樣熱情，仲因為疫情餓歌足足幾年，一聽到話最後一首歌就已經群情洶湧喇。