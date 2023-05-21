容祖兒 廣州演唱會祖兒楊丞琳列陣 側田現身Gigi首戰4萬人場館

廣州演唱會祖兒楊丞琳列陣 側田現身Gigi首戰4萬人場館

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：廣州一個音樂會星期六舉行， 容祖兒 楊丞琳 側田 同 炎明熹 分別現身演出，啱啱先完成澳門演出嘅Joey打頭陣出場，仲分別獻唱多首歌曲。而日前先為奶爸 李克勤擔任嘉賓嘅Gigi就緊接上陣，雖然第一次挑戰喺大型場館嘅幾萬觀眾面前演出，不過Gigi就非常淡定喇。

Gigi分別唱出多首參加比賽時曾演出嘅歌曲，仲有自己近日推出嘅歌曲同廣向歌都統統出場，原來呢晚Gigi嘅父母同家人亦都係台下觀眾之一，難怪Gigi表現似乎特別平穩啦。而唔少「Gi炎粉」亦都特別由香港到廣州現場支持呀。

側田 呢日亦都係現場表演嘉賓，佢仲大唱多首自己嘅經典歌曲。至於壓軸出場嘅Rainie雖然有啲唔舒服，仲一出場就先向觀眾抱歉，但係依然繼續以出色表現為大家表演呀。

Gigi除咗台上表演之外，喺後台亦都分別向各位前輩打招呼，仲同側田喺後台Jam歌合唱，之後仲應承為Gigi作新歌，更加「聚舊」講返佢哋曾「合作」奧運歌曲呀。

網民點睇？

Gigi 唱 live真是冇得輸，支持炎明熹🥰🥰🥰

聽 Gigi💜💜💜嘅 live 演出，簡直就係最高享受啦

超值好聽好睇的演唱會

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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