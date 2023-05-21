廣州演唱會祖兒楊丞琳列陣 側田現身Gigi首戰4萬人場館

無線娛樂新聞台報導：廣州一個音樂會星期六舉行， 容祖兒 楊丞琳 側田 同 炎明熹 分別現身演出，啱啱先完成澳門演出嘅Joey打頭陣出場，仲分別獻唱多首歌曲。而日前先為奶爸 李克勤擔任嘉賓嘅Gigi就緊接上陣，雖然第一次挑戰喺大型場館嘅幾萬觀眾面前演出，不過Gigi就非常淡定喇。