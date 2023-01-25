容祖兒披粉紅舞衣賀新春唱旺全場 等好姊妹鍾欣潼回港食飯

無線娛樂新聞台報導：容祖兒（Joey）以露腰粉紅舞衣現身，大騷小蠻腰，年初三（1月24日）沙田馬場舉行嘅農曆新年活動，獻唱《越唱越強》等多首金曲，帶旺全場，Joey自2008年後再度為賀歲賽事擔任嘉賓。