容祖兒34場演唱會開鑼 蔡卓妍Gin Lee林海峰現身捧場
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無線娛樂新聞台報導：容祖兒（Joey）34場演唱會終於開鑼，蔡卓妍、Gin Lee及林海峰現身捧場，呢日不少fans聽Joey呼籲身穿dress code到場，眾人好似開Party咁開心，Joey嘅戰衣亦花盡心思。
Joey喺台上發揮傻大姐本色，問前排觀眾見唔見到佢條打底褲，笑指呢個look係預畀大家睇，呢晚歌迷送上巨型蛋糕，為佢補祝生日同祝賀good show，Joey覺得唔好意思：「今年生日冇同大家慶祝，今日當係生日會，我嘅生日願望仍然都係繼續同大家一齊唱歌，仍然可以畀到娛樂、歡樂同開心，直到永遠。」然後Joey與全場歌迷合唱《Be True》。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台