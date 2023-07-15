容祖兒34場演唱會開鑼 蔡卓妍Gin Lee林海峰現身捧場

無線娛樂新聞台報導：容祖兒（Joey）34場演唱會終於開鑼，蔡卓妍、Gin Lee及林海峰現身捧場，呢日不少fans聽Joey呼籲身穿dress code到場，眾人好似開Party咁開心，Joey嘅戰衣亦花盡心思。