容祖兒慈善場獲家燕姐捧場 認關心阿Sa分手後狀況
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無線娛樂新聞台報導：容祖兒（Joey）一共34場Side Track演唱會，呢日嚟到第30場慈善場，家燕姐前來捧場，Joey跳家燕姐經典十字步，加最近hit爆嘅開花舞回饋支持。
Joey喺Encore環節繼續落力獻唱，又遞咪跟在場觀眾大合照，場面既溫馨又熱鬧，Joey完騷後接受訪問，坦言因感冒引致聲線出現問題，曾考慮放棄剩餘場次，Joey最終堅持繼續唱，對於好姊妹蔡卓妍（Sa）與富三代男友石恆聰分手，Joey一直有update阿Sa分手後嘅狀況，被問阿Sa之前有介紹異性畀Joey，一向姊妹情深嘅Joey即答：「讓畀佢先！佢話而家都唔介紹人畀我，佢要自己睇咗先，留畀自己先。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台