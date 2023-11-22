寇鴻萍出獄後首度受訪 獄中反思己過社恐怕見人
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無線娛樂新聞台報導：去年因為多項逃稅罪成嘅 寇鴻萍 早前已經完成刑期重獲自由，近日亦逐漸現身唔同公開活動，呢日佢同囡囡 唐貝詩 一齊現身一個慈善首映禮時，終於首次開腔接受傳媒訪問，已轉任保險從業員導師嘅佢，剖白自己其間嘅心情時話自己樂觀同正面，經過反思後認為事出必有因，亦覺得獄中生活好似一個靜思過程。
重回社會之後Isabella坦言經歷社恐階段，怕現身多人場合，慢慢熱身之後加上生活重回軌道，呢日亦首次接受傳媒訪問。而佢兩位囡囡就分別投入保險界，呢日陪媽咪現身嘅Lydia就指會雙線同步發展，好快佢仲會返內地參演舞台劇巡迴演出，仲同 葉童 合作，雖然早前有少少緊張，不過就學到唔少嘢喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台