寇鴻萍出獄後首度受訪 獄中反思己過社恐怕見人

無線娛樂新聞台報導：去年因為多項逃稅罪成嘅 寇鴻萍 早前已經完成刑期重獲自由，近日亦逐漸現身唔同公開活動，呢日佢同囡囡 唐貝詩 一齊現身一個慈善首映禮時，終於首次開腔接受傳媒訪問，已轉任保險從業員導師嘅佢，剖白自己其間嘅心情時話自己樂觀同正面，經過反思後認為事出必有因，亦覺得獄中生活好似一個靜思過程。