寵愛Pet Pet丨林夏薇親證周嘉洛係偶像實力派 二人為劇中「明星」甘…
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無線娛樂新聞台報導：寵愛Pet Pet丨林夏薇親證周嘉洛係偶像實力派 二人為劇中「明星」甘願做阿四
新劇《寵愛Pet Pet》播映在即，主演嘅周嘉洛、林夏薇、姜大衛、陳庭欣、黃子恆及徐榮等呢日齊齊現身宣傳活動，唔少演員更帶同愛犬現身。
身為愛犬之人嘅薇薇，拍呢套劇就拍得相當開心，佢仲好樂意做埋阿四照顧一眾狗明星，薇薇話拍嘅時候因為天氣較熱，所以佢會幫狗狗們擔遮，又會遞風扇等幫佢哋降溫。
劇中飾演獸醫嘅薇薇，同飾演寵物傳心師嘅嘉洛會組CP，嘉洛話開拍前覺得薇薇係行冷酷風，點知合作後完全顛覆咗佢嘅認知，仲大讚薇薇係個好好嘅演員。而薇薇亦讚嘉洛係個創作型演員，會喺拍攝現場度好多有趣嘅橋段，又指自己親證嘉洛係偶像實力派呀。
招浩明呢次除咗有份演出外，佢嘅愛犬Romeo亦有份演參演，能夠同自己嘅毛孩一齊演出，招浩明就話今次係個好特別嘅體驗，又話睇劇本嘅時候，除咗睇自己嘅戲外，亦要睇埋Romeo嘅演出戲份！ 不過講到最要多謝嘅人，招浩明就話係未婚妻Sofia喇！
帶埋愛犬出席活動嘅陳庭欣，透露戲中同徐榮係一對歡喜冤家，當中更會鬧出唔少笑話呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台