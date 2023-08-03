寵愛Pet Pet丨林夏薇與周嘉洛譜姐弟戀 笑言已驗證男方各方面都夠晒…
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無線娛樂新聞台報導：寵愛Pet Pet丨林夏薇與周嘉洛譜姐弟戀 笑言已驗證男方各方面都夠晒弗
以寵物為主題嘅新劇《寵愛Pet Pet》已經熱播中，周嘉洛同林夏薇喺劇中因為金毛尋回犬冬甩而結緣。
成日都話小朋友同毛孩嘅戲最難拍，今次喺劇中嘉洛同薇薇就經常要同冬甩對戲，薇薇就話其實喺劇集正式開拍前已經同飾演冬甩嘅Romeo見過面，不過當時見面時可能人少，Romeo就比較克制，但到正式開拍呢日，Romeo見到現場有咁多工作人員，就變得相當開心，薇薇話而家先發現Romeo嘅氣力咁大，笑言自己可能拍完劇後都會變得大隻咗。
呢次喺劇中同嘉洛有一段姐弟戀，薇薇坦言因為之前冇試過姐弟戀嘅關係，所以起初都有啲擔心，但經開工「驗證」後，發現嘉洛各方面都好fit，所以而家係完全放心呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台