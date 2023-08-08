寵愛Pet Pet｜薇薇被小朋友選為最喜愛角色 嘉洛冤氣呷醋話唔准
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無線娛樂新聞台報導：周嘉洛 林夏薇 陳庭欣 古佩玲 黃子恆 徐榮 同 姜大衞 一班《寵愛Pet Pet》嘅演員，呢日再次現身為熱播中嘅劇集造勢，呢日除咗有劇中一大亮點嘅狗狗現身之外，Toby亦都帶同佢嘅可愛寵物現身，同大家一齊玩返日。
呢日薇薇扮演嘅獸醫金醫生，仲同劇中嘅聰明金毛尋回犬冬甩，一齊獲小朋友選為最喜愛嘅劇中角色，搞到嘉洛非常呷醋，仲話金醫生只可以被汪聲仁所愛，真係聽到都覺得油膩呀。佢哋仲透露黃子恆稍後嘅出現會令感情更為升溫咁話。
薇薇戲裡戲外都一樣愛錫狗狗，最近仲發現屋企嘅愛犬迷上睇電視，仲話要多謝觀眾同網友都支持佢哋為空宣傳而拍攝嘅彩旦短片，叫大家繼續留意呀。
至於Kelly呢日就提到冬甩嘅夢中情犬好快就會出現，子恆更加話自己會再次飾演劇中嘅感冒情「水泡」一角，似乎非常有玄機咁喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台