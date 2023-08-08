寵愛Pet Pet｜薇薇被小朋友選為最喜愛角色 嘉洛冤氣呷醋話唔准

無線娛樂新聞台報導：周嘉洛 林夏薇 陳庭欣 古佩玲 黃子恆 徐榮 同 姜大衞 一班《寵愛Pet Pet》嘅演員，呢日再次現身為熱播中嘅劇集造勢，呢日除咗有劇中一大亮點嘅狗狗現身之外，Toby亦都帶同佢嘅可愛寵物現身，同大家一齊玩返日。