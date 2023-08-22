寵愛Pet Pet丨徐榮不慎被鸚鵡咬傷手臂 何沛珈傳與阮浩棕玩地下情首…
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無線娛樂新聞台報導：寵愛Pet Pet丨徐榮不慎被鸚鵡咬傷手臂 何沛珈傳與阮浩棕玩地下情首回應
一眾《寵愛Pet Pet》演員林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮及陳庭欣等，呢日出席宣傳活動，寵物明星冬甩同小泡芙亦有現身，劇集進入結局周，薇薇同嘉洛呢段姊弟戀CP大受歡迎。
薇薇笑言等嘉洛慶功，佢哋劇透「金汪CP」將經歷一啲風波，薇薇叫大家唔使擔心，同場嘅何沛珈早前傳與阮浩棕玩地下情，何沛珈有開腔回應緋聞；而徐榮喺活動上與鸚鵡互動時不慎被咬傷手臂，陳庭欣稱呢啲係愛的烙印！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台