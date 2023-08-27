寵愛Pet Pet｜林夏薇犯人抗辯三頁對白雄辯滔滔 周嘉洛作證眼濕濕金…
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無線娛樂新聞台報導：寵愛Pet Pet｜林夏薇犯人抗辯三頁對白雄辯滔滔 周嘉洛作證眼濕濕金醫生叫感動
已經大團圓結局嘅《寵愛Pet Pet》，見到人寵之間嘅互動相信睇得開心又窩心喇，而主角之間嘅感情，就因為 古佩玲 嘅羨慕妒忌恨誣告，搞到金醫生、汪聲仁甚至冬甩都要先後出庭， 林夏薇 仲話自己係第一次要坐入犯人欄，心情不其然都緊張咗呀。
要連講三頁對白，連經驗豐富嘅薇薇都一樣會係小測驗，之後佢仲話呢場真情剖白戲一啲都唔易，好在順利完成咋。而 周嘉洛 出庭抗辯一樣講到熱淚盈眶，仲連薇薇都大讚非常感動呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台