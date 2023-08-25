寵愛Pet Pet丨梁雯蔚首日拍攝即掌摑林夏薇 感謝前輩姜大衞教路
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無線娛樂新聞台報導：TVB熱播劇《寵愛Pet Pet》金醫生同汪聲仁嘅姊弟戀花火十足，金醫生與爸爸嘅父女情亦演繹得相當自然，「金教授」姜大衞（John哥）與林夏薇第三度合作，再演父女默契升呢。
薇薇讚前輩John哥背影都有戲，令薇薇忍唔住眼濕濕，John哥喺片場落力與幕後同事修改對白精益求精，佢覺得跟後輩薇薇同周嘉洛幾夾，而梁雯蔚與John哥喺劇中發展忘年戀，感謝前輩John哥教路，自爆首日拍攝就要掌摑薇薇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台