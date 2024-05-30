《臺灣萌萌的》全新寵物旅遊節目：與毛小孩一同探索臺灣美景

節目亮點與嘉賓介紹

第6集的特別嘉賓是中信兄弟啦啦隊的林可，她的寵物是名叫米香的松鼠博美。節目的第一站是臺中的石頭公園生態休閒農場，這裡曾是多部臺灣電影的拍攝地，如《一路順風》和《紅衣小女孩》。石頭公園原是一座廢棄遊樂園，現在成為了一個風格獨特的旅遊景點，入園費為每人200元，且不限時。

寵物友善餐廳與遊樂空間

節目的第二站是PATSKITCHEN派特寵物友善餐廳，位於臺中市南屯區。這家餐廳專為寵物設計，提供精美的寵物餐和主人的精緻料理。餐廳內設有大草皮和泳池，讓寵物可以自由玩耍，還設有寵物美容SPA。第三站是HiONE啵比星球，亞洲最大的親子寵物友善空間，曾是60年代超人氣的東山樂園。這裡有親子戲水池、寵物戲水池、寵物城堡和寵物放風區，是寵物和家庭的理想遊樂場所。

夜景餐廳與天空步道

節目的最後一站是鹿雅森林，位於臺中沙鹿的景觀餐廳，主打看夕陽和賞夜景。餐廳為攜帶寵物的飼主提供了專屬的寵物冷氣包廂，並設有大草皮供寵物奔跑。鹿雅森林還設計了一條天空步道，直通沙鹿迷人的夜景，無論是觀景還是拍照，都是絕佳的選擇。