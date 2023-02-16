黎諾懿現身寵物藝術展 羨慕戴祖儀投資有眼光

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：呢日一個寵物藝術展，吸引咗 黎諾懿 朱智賢 陳婉衡 等圈中人到場，而近年興起嘅NFT熱潮，原來就令早有收藏藝術品嘅 戴祖儀 因為投資有道而進帳唔少，搞到老友諾懿都話要學吓嘢呀。

身為兩子之父嘅諾懿，平時都有陪住大仔 小春雞 繪畫，不過佢就話覺得小春雞似乎運動方面天份更高，目前仲學劍擊同滑雪，游水同單車又樣樣都識，令自己非常滿意呀。

至於身兼健身教練嘅Alycia，近日正式頭頭碰著黑，先係染疫之如又屈傷腳，之後踩單車又再次受傷，搞到佢連班都教唔到呀。而有份主持《流行都市》嘅朱朱，對近日拍檔們先後被指連環走光，佢就話自己次次都做足安全措施，仲估計可能唔係真走光，仲會加倍小心咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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