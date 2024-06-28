《寶瀛之戰》火爆開播 李李與阿寶股市風雲再起 玲子夜店重開吸引眾人目光

至真園大獲全勝 賺取巨額利潤

在最新一集的《寶瀛之戰》中，劇情緊張激烈，李李向阿寶透露了一個關鍵的號碼601，儘管阿寶最初對李李持懷疑態度，但最終證明李李是值得信賴的。「李李沒有欺騙阿寶」，這一發現讓阿寶對她重新評價。隨著劇情發展，李李利用乾炒牛河的價格巧妙地向阿寶透露了股票的漲幅，阿寶隨即指示蔡司令進行相應的股市操作。

在李李的帶領下，至真園的手下們在股市中獲得了豐厚的回報。領班敏敏更是購入了一輛全新的桑塔納，這一行為引起了其他飯店人員的羨慕和嫉妒。此外，金美林的小江西也想分一杯羹，她偷偷拿到一張卡，希望敏敏能帶她一起炒股。「敏敏覺得這張卡來歷不明」，她對此感到疑惑。不過，小江西不顧一切地前往交易所，堅持購買還在上漲的601號股票。

突發事件影響股市動向

就在阿寶準備去給李李送消息費的時候，意外發生了。他目睹了公安將李李帶走的情景，而強總也因涉嫌操縱岩中股價被捕。這一事件在黃河路引起了巨大的騷動。同一時間，夜東京的氣氛也異常熱烈，因為今天是玲子升級後的夜東京重新開張的大日子。「生意出奇火爆」，玲子甚至為強總保留了一個座位，顯示出其影響力和人脈。

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