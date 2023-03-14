星光路上丨寶珮如爆喊感謝袁潔儀仗義相助 多得老公鼓勵重回娛圈
寶珮如坦言入娛樂圈完全冇私人時間，但係佢有一份滿足感，慢慢愛上主持工作，寶珮如於1999年遭遇嚴重車禍，導致其下顎面骨盡碎，盤骨移位，佢接受長達7年手術及整形，日子過得艱苦，曾一度輕生，多得好友袁潔儀一直扶持，寶珮如講起好友袁潔儀即爆喊。
寶珮如2011年與相識僅2個月、任職廉政公署嘅圈外人鄧秋雄結婚，老公有日提議佢去電影試鏡，寶珮如演出《藍天白雲》有幸被提名香港電影金像獎最佳女配角，佢正式重回娛樂圈，亦開始喺TVB拍劇，令佢明白努力係有回報，目前佢覺得最重要係健康管理，做好妻子嘅責任。
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