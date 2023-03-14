星光路上丨寶珮如爆喊感謝袁潔儀仗義相助 多得老公鼓勵重回娛圈

無線娛樂新聞台報導：寶珮如一向樂觀健談，日前接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》，與主持潘盈慧暢談入行經過，佢笑稱曾要求當時男朋友駱達華帶佢去電視台參觀，最終被拒絕，後來佢為實現加入娛樂圈夢想，決定參加歌唱比賽入行，獲資深電視人周梁淑怡賞識發掘，更為佢改名「寶珮如」。