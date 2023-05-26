寶珮如讚溫裕紅係生命鬥士 故友腹腔長惡性腫瘤積極治療
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無線娛樂新聞台報導：寶珮如、阮政峰及「奶仔」方紹聰呢日出席有份參演嘅電影《世上只有爸爸好》宣傳記招，寶珮如好友溫裕紅日前病逝，寶珮如讚故友係一個生命鬥士。
寶珮如指溫裕紅有一個惡性腫瘤喺腹腔裡面，樂觀接受多次手術，積極對抗疾病，直至近排病情反覆，整個人變得消瘦，寶珮如一直用心去支持好友；智叔遺作《世上只有爸爸好》，阮政峰榮幸有機會跟前輩廖啟智合作，令佢明白演戲上實力差距好大，知道智叔一直用心引渡佢學習喺演技嘅成長！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台