独家丨谭俊彦赴台拍摄《寻找世界另一个我》 获昔日战友款待感窝心
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無線娛樂新聞台報導：上半年忙于拍摄电影的 Shaun谭俊彦，完成电影工作后迅即回归电视圈，稍后更会随大队到内地开拍重头剧《企业强人》。不过在开拍新剧前，Shaun先出发到台湾拍摄节目《寻找世界另一个我》。
节目将会找来于异地生活、同名同姓的嘉宾，分享彼此的经历，Shaun表示很期待与对方见面。而为求有更真实的反应与感觉，Shaun已向剧组要求，完全不需要提前知道拍摄内容，好让届时可以真实感受对方，同时感受自己，展现最真一面。
Shaun多年前曾经于台湾发展，不过已有十多年未曾踏足台湾，是次能重返事业成长地，Shaun表示未出发已经被预约，不少好友已表示要见面聚旧，令他感到相当窝心。由于这次行程时间较赶，故Shaun希望稍后能有机会带同孩子与家人再游台与好友见面。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台