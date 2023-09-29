独家丨谭俊彦赴台拍摄《寻找世界另一个我》 获昔日战友款待感窝心

無線娛樂新聞台報導：上半年忙于拍摄电影的 Shaun谭俊彦，完成电影工作后迅即回归电视圈，稍后更会随大队到内地开拍重头剧《企业强人》。不过在开拍新剧前，Shaun先出发到台湾拍摄节目《寻找世界另一个我》。