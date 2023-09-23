何超儀首映爆老公情況改善 田雞爆星爺簽新人作秘密武器
超儀呢日雖然趕住去下場同Fans見面，不過都有提到老公 陳子聰 近日嘅情況，仲話身體已經大有改善，正準備安排赴美接受手術，雖然手術有一定困難，不過對呢間全球第一嘅醫院有信心。
雖然《中年好聲音》嘅各位成員唱功都有唔錯功架，不過提到演戲佢哋就係初哥喇，好似吉吉早前拍MV，就因為喊唔出出埋芥辣都冇用，仲搞到胃痛，但係如果有機會都想嘗試呀。而李佳就指細個有參與過舞台劇同電視劇演出，不過大個就反而會怕醜喇。
至於即將展開新一次演唱會嘅龍婷，就認為唱歌都有「演出」成份存在，如果有機會演戲相信會提升自己嘅各方面表演咁話。
近日 徐嬌 來港仲探訪周星馳，令當年扮演佢爸爸嘅星爺都大嘆歲月如梳，仲話會再次同佢簽約。而同星爺有唔少合作嘅田雞，就爆星爺已經另外同一位新人簽約，仲成為秘密武器呀。
孔德賢 同 曾展望 呢日都有到場欣賞呢部神話新作，Danny仲分享自己想有跑得快嘅超能力，而GM就幻想過自己成為孫悟空喇。
新片嘅票房超過25億人民幣，導演烏爾善就指如果有適合角色的話絕對會考慮香港或者任何地方嘅演員參加新作演出呀。
網民點睇？
香港那边展映应该把TVB版当年那一版的主题曲放上去，B站已经有人完成了，真的很有feel，可惜商业这种东西不容许
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