《射鵰英雄傳之鐵血丹心》王弘毅黃羿再續前緣 演繹刻骨銘心虐戀引爆話題

王弘毅演技大放異彩

《射鵰英雄傳之鐵血丹心》除了主角郭靖和黃蓉之外，劇中的楊康和穆念慈也是不容忽視的角色。昨晚的一集中，由王弘毅和黃羿飾演的楊康和穆念慈上演了一場精彩的比武招親，兩人的高顏值成功吸引了大量觀眾的目光。

王弘毅在劇中對楊康的腹黑人格詮釋得淋漓盡致，讓觀眾眼前一亮。「現年25歲的王弘毅入行3年，演出作品包括《月光變奏曲》、《且試天下》、《與卿書》等，惟他在這些作品中只是演小配角，直到去年在《長相思》飾演赤水豐隆令他嶄露頭角，帥氣長相加上形象陽光正氣，成功圈粉彈起，更有網友封他為「不火沒天理的95後隱藏帥哥」。

黃羿古裝美貌令人驚艷

黃羿，這位27歲的上海戲劇學院畢業生，已經在內地娛樂圈展現出不俗的潛力。「當中黃羿在《與鳳行》雖然只是擔任配角，但她的超高顏值加上絕美的古裝打扮，令她搶去不少觀眾的眼球，更有網友大讚的顏值絕對不輸內地頂流花旦趙麗穎！」黃羿和王弘毅在《與卿書》中首次合作，她飾演的柳卿卿與王弘毅飾演的左經綸之間的虐戀情深引人入勝。

再續前緣，演繹深刻虐戀

在《射鵰英雄傳之鐵血丹心》中，王弘毅和黃羿再次合作，繼續他們的虐戀故事。「今次兩人在《射鵰英雄傳之鐵血丹心》中再續前緣，再次上演一段令人刻骨銘心的虐戀！」這對螢幕情侶的化學反應再次成為話題焦點，讓觀眾期待他們的每一次合作。