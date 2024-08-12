《射鵰英雄傳之鐵血丹心》今晚翡翠台首播 網絡話題爆炸 經典金曲重現引期待

內地播出反響熱烈 累計播放次數驚人

由內地引進的劇集《射鵰英雄傳之鐵血丹心》將於今晚起在翡翠台播出，每周一至五晚上9點半。這部劇集擁有強大的演員陣容，包括此沙、包上恩、王弘毅、黃羿等，並由此沙飾演主角郭靖，包上恩飾演黃蓉。故事講述郭靖背負家仇，與黃蓉一同經歷江湖險境，最終成長為一代大俠。

《鐵血丹心》在內地播出後，迅速成為熱門話題，有效播放次數達到3.51億次，微博話題閱讀量達3.2億，而在抖音上的話題播放量更是高達22.71億次。這部劇集忠於原著，通過回憶片段的方式講述部分故事細節，使得劇情節奏更加流暢。TVB版本特別加入了廣東話配音，讓香港觀眾更加親切。

經典戰役場面高度還原 增加觀眾沉浸感

劇中不少經典戰役場面如全真七子圍攻黃藥師、郭靖在禁宮密室與歐陽峰的對決等，都被高度還原，增加了觀眾的投入感。此外，《中年好聲音2》的「人氣王」譚輝智與《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍聯手翻唱了由羅文及甄妮演唱的經典金曲《鐵血丹心》，作為劇集的主題曲，這也是譚輝智首次為劇集獻聲。兩位歌手還將分別演唱插曲，分別是譚輝智的《千愁記舊情》和黃洛妍的《四張機》，讓人更加期待。