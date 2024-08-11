《射鵰英雄傳之鐵血丹心》今晚翡翠台首播 新星此沙包上恩攜手演繹經典金庸

新生代演員挑大樑

《射鵰英雄傳之鐵血丹心》將於今晚起在翡翠台首播，每周一至五晚上9點半準時與觀眾見面。這部劇集改編自金庸的經典小說《射鵰英雄傳》，主要講述了郭靖的成長歷程，從一個背負家仇的少年，到成為一位為國為民的大俠。在黃蓉的幫助下，郭靖的人生有了重大的轉折。

此次，飾演郭靖和黃蓉的分別是新進演員此沙和包上恩。網友們對此沙的演出給予瞭高度評價，認為他將郭靖的天然獃人設演繹得恰到好處，而包上恩則以其可愛精靈的形象成功塑造了黃蓉的角色。「此沙將郭靖的天然獃人設演繹到位，包上恩飾演的黃蓉可愛精靈同樣達標。」

此沙多才多藝

此沙，一位來自四川涼山的彝族青年，畢業於四川電影電視學院，後進北京電影學院深造。他不僅在《封神第一部：朝歌風雲》中以楊戩一角嶄露頭角，更因其深邃的眼神和立體的五官被網友愛稱為「嫩版金城武」。除了演技，此沙還精通多種運動，如馬術、拳擊、籃球、潛水、滑浪和射箭，展現了他的全面才能。

此沙影視之路

在內地娛樂圈初試啼聲後，此沙進一步拓展了他的演藝路徑。他不僅參與了劉德華和謝霆鋒主演的《怒火漫延》，還與古天樂合作了《偵戰》。與這些影帝級人物的合作無疑為他的職業生涯增添瞭亮點，使他的未來充滿了無限可能。