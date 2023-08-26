獨家丨郭柏妍首個出trip節目 到台灣尋找另一個自己
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無線娛樂新聞台報導：世界咁大，某個角落有個與自己同名同姓嘅人絕不為奇，但係人生就可能完全唔同。郭柏妍Rosita 為拍攝節目《尋找世界另一個我》，晨早就現身機場出發去台灣，呢次係Rosita選港姐後第一次出trip拍節目，仲要係尋找另一個郭柏妍之旅，Rosita唔緊張就假喇！
講起今次台灣之旅，Rosita話只係知道自己要去台灣尋找同自己同名同姓嘅人，但係去到當地要做啲咩、幾時會見到對方，Rosita話完全唔知道，佢又話非常好奇「郭柏妍」呢個名，喺台灣到底係男生用多啲，定係女生用多啲。
由於今次係Rosita選美後首個出trip節目，所以佢出發前睇咗唔少旅行綜藝節目嚟取經。除咗期待同台灣郭柏妍見面外，Rosita亦好期待可以去一啲自己未去過嘅地方，另外當地嘅美食當然都係Rosita嘅目標啦！
網民點睇？
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魔音芊芊❤
Congra
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台