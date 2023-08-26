獨家丨郭柏妍首個出trip節目 到台灣尋找另一個自己

無線娛樂新聞台報導：世界咁大，某個角落有個與自己同名同姓嘅人絕不為奇，但係人生就可能完全唔同。郭柏妍Rosita 為拍攝節目《尋找世界另一個我》，晨早就現身機場出發去台灣，呢次係Rosita選港姐後第一次出trip拍節目，仲要係尋找另一個郭柏妍之旅，Rosita唔緊張就假喇！