傳新光戲院清拆在即 李居明澄清短時間內唔會發生
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無線娛樂新聞台報導：李居明呢日率領粵劇名伶龍貫天、陳鴻進等，為主創嘅近代史粵劇《小平你好》宣傳，粵劇將會喺10月公映，不過近日傳出新光戲院將會面臨清拆及放售嘅消息，令唔少劇迷擔心。
身為租戶嘅李居明為此作出解釋，指自己同新光嘅租約去到2025年，佢又指即使新光戲院要拍賣，但都要拎埋戲劇上蓋嘅業權先可以進行重建，李居明指估計仍有3至5年嘅時間，而呢段時間內仍然會有粵劇同電影睇。
李居明透露已有唔少財團表示有意競標重建新光戲院嘅項目，亦有財團同佢接洽，希望到時李居明可以繼續經營新光戲院，對此李居明表示自己絕對係義不容辭，但因為一切仲係競投中，所以暫時未有定案。
而最近接汪明荃棒成為八和會館主席嘅龍貫天，就同大家分享八和會館未來嘅發展方向。至於提到今次演出嘅粵劇，陳鴻進將會喺劇中反串扮女人，佢笑言反串過後，完全感受到女性嘅不容易，所以往後會更加尊重女性呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台