打風返工打醒十二分精神 胡仔Iris秀怡颱風開廠小心翼翼
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無線娛樂新聞台報導：傳媒行業性質特別，就算遇上唔同天災都仍然要繼續提供廣播服務，好似呢日雖然風暴小犬前腳先走，不過 胡諾言 林凱恩 仲有 林秀怡 就已經返到電視城準備《流行都市》嘅拍攝喇。
不過要返工都要經過唔少障礙，好似胡仔就提到揸車返電視城就會遇到唔少水氹，唔止擔心會死火又怕要麻煩人救助，秀怡途中仲目擊幾宗交通意外呀。胡仔又提到屋企一樣要有好好準備，而Iris就話幸好早前世紀暴雨相關部門同住處街坊都有好好清理，變相呢次打風寓所一帶都冇受影響呀。
佢哋不時喺節目向唔同烹飪高手偷師，到打風期間自然可以大派用場啦，呢日一提佢哋就爭住答，不過秀怡就竟然話杯麵係風暴下最佳良伴喎，而Iris就會同家人打邊爐慢慢嘆，至於胡仔就同太太拍拖去茶記浪漫撐枱腳喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台