Carmaney黃嘉雯與Doniven陳國麟探索小豆島 魔幻之旅餵食獼猴與橄欖醬油文化深度體驗

航向小豆島旅程

Carmaney黃嘉雯與Doniven陳國麟最近前往了瀨戶內海的小豆島，這個島嶼以其自然美景和豐富的文化遺產聞名。小豆島不僅是多部影視作品的取景地，例如《為了N》和真人版《魔女宅急便》，還擁有豐富的自然資源和野生動物，特別是著名的日本獼猴。

他們從岡山港出發，乘坐的船隻提供了舒適的旅行條件和豐富的娛樂設施，使得約一小時的船程過得非常愉快。到達小豆島後，他們的主要任務是在銚子溪自然動物園尋找野生的日本獼猴。這個動物園是一個保護區，大約有300隻獼猴在此生活。

尋猴奇遇記

在尋找獼猴的過程中，他們遵循了嚴格的觀察守則：不直視獼猴的眼睛、不餵食以及不露出任何飾物。雖然他們一開始沒有找到獼猴，但最終在西尾先生的帶領下，他們不僅看到了獼猴，還有機會近距離接觸並餵食這些可愛的動物。「當獼猴們向籠中的Carmaney和Doniven伸手索要食物時，二人皆被牠們的可愛所融化。」

小豆島文化探索

除了自然景觀和野生動物，小豆島還以其醬油和橄欖產品聞名。島上有「醬油之鄉」的美譽，是日本醬油生產的重要地區。Carmaney和Doniven參觀了紀念館，了解了島上百年的醬油生產歷史，並品嚐了以橄欖為主題的各種料理，對此感到非常驚喜。此外，他們還探訪了橄欖公園，這裡是真人版《魔女宅急便》的取景地，公園內還提供掃把供遊客免費借用，增添了旅行的趣味性。

浪漫天使之路

在小豆島的另一個高光時刻是「天使之路」的探訪。這條只在退潮時出現的道路，據說戀人們只要手牽手走過，就能夠永遠在一起。Carmaney和Doniven的這次小豆島之旅，不僅是一次對自然和文化的深入了解，也是一次心靈和情感的豐富之旅。