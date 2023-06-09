小豬被指與前度周揚青復合 再傳力追越南第一美女

小豬被指與前度周揚青復合 再傳力追越南第一美女

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：因為被前女友 周揚青 大爆私生活混亂而一度極為低調嘅 羅志祥 已經正式回歸，先前又開騷又現身拍節目，不過近日又有報道指，小豬同周揚青被發現戴同款手鈪疑似重燃愛火，但係就被佢否認，指手鈪已經佩戴多年喇。

而之後又有傳佢力追有越南第一美女之稱嘅之芙，呢日佢現身台北一個慈善活動時，就再次公開否應。下月底會再次喺台北小巨蛋展開演唱會嘅佢，就指完全唔會擔心有票房壓力，而整個表演亦會有新設計。

呢日為動物救援組織站台嘅佢，其實每個月都花鉅資照顧動物，不過小豬就話希望外界要量力而為，而佢同媽媽多年來就拯救過500隻動物，仲話因為太過愛錫佢哋，而唔會將救到嘅小動物送養，所以自資場地等佢哋可以安心終老呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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