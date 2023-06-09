小豬被指與前度周揚青復合 再傳力追越南第一美女

無線娛樂新聞台報導：因為被前女友 周揚青 大爆私生活混亂而一度極為低調嘅 羅志祥 已經正式回歸，先前又開騷又現身拍節目，不過近日又有報道指，小豬同周揚青被發現戴同款手鈪疑似重燃愛火，但係就被佢否認，指手鈪已經佩戴多年喇。