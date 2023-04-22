月花過百萬台幣營運浪浪收容所 羅志祥被誤會將爸爸安葬於園內
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無線娛樂新聞台報導：小豬羅志祥同媽媽一向都愛錫動物，為氹媽媽開心同幫助更多浪浪，小豬每月花過百萬台幣，為媽媽打造一個流浪動物收容所。
由於小豬曾經講過已故嘅爸爸都喺呢度，令網民誤會小豬爸爸係安葬喺收容所嘅花園，呢日小豬出席活動時即澄清，佢指收容所嘅前方係一個墓園，而小豬爸就安葬喺呢個墓園內，小豬笑言估唔到會鬧出呢個笑話呀。
小豬指由於唔少人都知佢哋喺收容所，所以好多人都將動物遺棄喺佢哋門口，雖然每月花費過百萬，但小豬媽堅持唔會送養動物，因為佢擔心啲浪浪被領養走之後會遭到欺負呀。
最近成日同經理人嘅小朋友一齊玩，問到小豬計劃幾時會有屬於自己嘅小朋友？佢竟然扯到去報恩嘅話題上，仲話因為自己未有小朋友，所以為咗報經理人嘅恩，會視佢嘅小朋友為自己嘅契仔契女咁。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台