柯有謙拍片致敬亡父柯受良 劉德華客串演出淵源深厚

無線娛樂新聞台報導：有「亞洲第一飛人」之稱嘅著名特技人 小黑 柯受良 逝世20周年，佢嘅孻子 柯有謙 早前拍攝首部長篇電影向亡父致敬，除咗同大哥 柯有綸 一齊演出之外，仲邀請 劉德華 為電影客串，呢日新片宣傳，柯有謙就講到自細就因為爸爸嘅關係認識華仔，仲認為對方就好似屋企人一樣。