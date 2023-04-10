小黑 柯有謙拍片致敬亡父柯受良 劉德華客串演出淵源深厚

柯有謙拍片致敬亡父柯受良 劉德華客串演出淵源深厚

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：有「亞洲第一飛人」之稱嘅著名特技人 小黑 柯受良 逝世20周年，佢嘅孻子 柯有謙 早前拍攝首部長篇電影向亡父致敬，除咗同大哥 柯有綸 一齊演出之外，仲邀請 劉德華 為電影客串，呢日新片宣傳，柯有謙就講到自細就因為爸爸嘅關係認識華仔，仲認為對方就好似屋企人一樣。

而身為男主角嘅 瘦子 首次擔大旗就要同華仔合作就難免非常緊張，仲話喺片場一見到對方已經被華仔嘅氣場震懾，仲話呢次演出可能係自己演藝生涯嘅頂點咁話呀。而喺戲中同佢譜出姊弟戀嘅 陳嘉樺 就笑瘦子非常怕醜，連稍為親密少少嘅動作就已經令佢非常尷尬喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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