小S現身代言護膚品 韓國旅行變學生妹

無線娛樂新聞台報導：言辭犀利但係節目一向極受歡迎嘅 小S 徐熙娣 早前去完韓國旅行，雖然一返抵台灣就已經開工為代言嘅護膚品宣傳，不過話題就離唔開佢呢次嘅韓國之旅喇。小S喺當地仲化身高中生，著住校服遊樂園，真係一啲都唔似44歲仲生過三個小朋友呀。