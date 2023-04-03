小S現身代言護膚品 韓國旅行變學生妹
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無線娛樂新聞台報導：言辭犀利但係節目一向極受歡迎嘅 小S 徐熙娣 早前去完韓國旅行，雖然一返抵台灣就已經開工為代言嘅護膚品宣傳，不過話題就離唔開佢呢次嘅韓國之旅喇。小S喺當地仲化身高中生，著住校服遊樂園，真係一啲都唔似44歲仲生過三個小朋友呀。
小S又話自己都被自己打扮嚇到，但係同行嘅同事朋友就紛紛擔心著起學生裝非常古怪喇。返到台灣小S又回後媽媽角色，仲帶兩個千金去高雄睇BLACKPINK朝聖，但係佢就未有入場，仲光速手刀衝返酒店，把握短暫而幸福嘅Me Time呀。
大S同前夫汪小菲嘅官司沒完沒了，星期日更傳出汪小菲已經抵達台北同子女見面，呢日小S就小心翼翼回應家姐嘅近況，仲話大S非常幸福又開心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台