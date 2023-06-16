小S贊成「宿敵」林志玲回歸家庭 提新北幼兒園「餵藥案」感震驚

小S贊成「宿敵」林志玲回歸家庭 提新北幼兒園「餵藥案」感震驚

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：小S（徐熙娣）呢日一身型格打扮出席活動，被問「宿敵」兼好友林志玲日前表示唔打算復出演藝工作，小S對於林志玲回歸家庭呢個決定舉腳贊成。

問到廿年後會唔會支持林志玲復出，小S秒回：「二十年後她已經七十歲了吧！我覺得就好好跟老公享受兩人世界，孩子也大，我真是百分百支持志玲的想法。我覺得她真的是很有智慧的女人。」呢個活動之後一日就係小S四十五歲生日，大會送上蛋糕為佢慶祝，壽星女希望大家健康平安順利，小S與愛女感情深厚，大女Elly早前喺韓國跳舞比賽奪得冠軍。

講到新北幼兒園「餵藥案」引發社會高度關注，身為三女之母嘅小S非常震驚及生氣，家長一定要教育小孩發生甚麼事都要跟父母溝通，事件實在太恐怖！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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