小S贊成「宿敵」林志玲回歸家庭 提新北幼兒園「餵藥案」感震驚
問到廿年後會唔會支持林志玲復出，小S秒回：「二十年後她已經七十歲了吧！我覺得就好好跟老公享受兩人世界，孩子也大，我真是百分百支持志玲的想法。我覺得她真的是很有智慧的女人。」呢個活動之後一日就係小S四十五歲生日，大會送上蛋糕為佢慶祝，壽星女希望大家健康平安順利，小S與愛女感情深厚，大女Elly早前喺韓國跳舞比賽奪得冠軍。
講到新北幼兒園「餵藥案」引發社會高度關注，身為三女之母嘅小S非常震驚及生氣，家長一定要教育小孩發生甚麼事都要跟父母溝通，事件實在太恐怖！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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