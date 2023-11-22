Melody小S活動重聚照舊鬥嘴 小S苦勸老公避睇親熱戲免生事端

無線娛樂新聞台報導：徐熙娣 小S 同女歌手 Melody殷悅 呢日現身台北一個新店開幕活動，早前宣佈離婚嘅Melody，似乎完全唔受感情事影響，呢日同久未碰面嘅小S聚頭更係雞啄唔斷，令唔少人都諗起當年佢哋當年《康熙來了》嘅鬥嘴場面，搞到呢日仲話要開新節目再鬥過。