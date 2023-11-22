Melody小S活動重聚照舊鬥嘴 小S苦勸老公避睇親熱戲免生事端
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無線娛樂新聞台報導：徐熙娣 小S 同女歌手 Melody殷悅 呢日現身台北一個新店開幕活動，早前宣佈離婚嘅Melody，似乎完全唔受感情事影響，呢日同久未碰面嘅小S聚頭更係雞啄唔斷，令唔少人都諗起當年佢哋當年《康熙來了》嘅鬥嘴場面，搞到呢日仲話要開新節目再鬥過。
Melody呢日仲搞笑咁話唔慣被小S讚佢狀態好，而近來事隔多年再次拍劇，又同吳慷仁有親密戲份，小S就指自己求老公唔好睇以免麻煩呀。
同 沈玉琳 合作主持節目入圍金鐘獎嘅Melody，事業同人生都似乎非常順利，不過被問到敢唔敢挑戰親密戲份，佢就大嗌怕醜唔敢，又齊齊大讚有份演出嘅香港演員 劉俊謙 夠晒可愛呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台