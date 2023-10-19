少時秀英大騷中文打招呼 主持笑言叫翻譯提早放工

無線娛樂新聞台報導：韓國女團少女時代成員秀英，繼首爾、橫濱、大阪、曼谷舉行亞洲巡迴粉絲見面會後，終於嚟到台北舉行最終場，吸引大批粉絲到場支持。秀英一出場就先為大家獻唱少時出道15周年嘅紀念曲，全場粉絲尖叫不斷，之後佢仲好有誠意咁用中文同大家打招呼，秀英嘅一連串中文，連主持人都大讚好到可以叫翻譯提早收工。