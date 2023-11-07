Tiffany盼與孝淵同遊香港 期待與宋康昊新劇播出
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無線娛樂新聞台報導：韓團少女時代成員Tiffany、憑韓國戀愛真人騷而爆紅嘅宋智雅、韓國女演員韓在仁同埋韓國混血男模Nafiy，呢日齊齊嚟到香港出席活動，吸引大批fans到場，迫爆會場門口。
好耐冇嚟香港嘅Tiffany就話好開心見到咁多fans，仲話好想走出去同大家影相握手，問到佢最想同邊位朋友再嚟香港旅行？Tiffany就話會揀孝淵，因為對方好識得點樣先好玩，同時亦會介紹一啲好嘅酒吧畀自己。
去年加盟新經理人公司嘅Tiffany，上年同宋仲基合作完劇集後，而家就同同門影帝宋康昊開緊新劇，佢又話雖然未有確定時間，但自己都好想快啲可以嚟香港開個fans見面會呀。
首次嚟香港嘅宋智雅，就有趁機會去睇下香港夜景同行街，不過由於時間緊迫，所以未有時間去品嚐太多香港美食，暫時都係食咗西多士同香港奶茶咋！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台