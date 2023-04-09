尤雅相隔7年來港開騷 希望有機會跟家燕姐合作
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無線娛樂新聞台報導：台灣第一代玉女歌手尤雅相隔7年來港開騷，呢日佢上薛家燕主持嘅電台節目擔任嘉賓，佢好開心再次嚟到香港，今次安排唱幾首廣東歌，希望畀歌迷一啲驚喜。
尤雅首次邀請黃錦明做表演嘉賓，希望二人喺音樂上擦出新火花，講明絕不加場，佢最期待完騷之後留喺香港食嘢；家燕姐同尤雅均係唱得之人，二人一見面已默契十足，尤雅都希望有機會跟家燕姐合作，而且家燕姐本身對尤雅嘅歌曲非常熟悉。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台