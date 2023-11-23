尹光紅爆應邀份與銀行活動 精靈醒目教防騙：便宜莫貪
廣告
無線娛樂新聞台報導：尹光 近來人氣爆燈，開完演唱會日前又為TVB台慶演出，仲入圍電台嘅男歌手候選名單7強，呢日更應邀出席銀行活動，仲即場同AI合作演唱。攏到近年來電話同網絡詐騙可以話無孔不入，令唔少人受害有唔少損失，不過精靈嘅光B就話小意思，唔使旨意呃到佢呀。
之後佢又語重心長咁提醒大家，記住便宜莫貪，再提高警覺就可以避免跌入陷阱喇。勇於嘗試嘅佢即將就有唔少工作，仲正安排內地同美加巡迴演出，工作更已經排到出年2月喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台