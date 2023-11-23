尹光紅爆應邀份與銀行活動 精靈醒目教防騙：便宜莫貪

無線娛樂新聞台報導：尹光 近來人氣爆燈，開完演唱會日前又為TVB台慶演出，仲入圍電台嘅男歌手候選名單7強，呢日更應邀出席銀行活動，仲即場同AI合作演唱。攏到近年來電話同網絡詐騙可以話無孔不入，令唔少人受害有唔少損失，不過精靈嘅光B就話小意思，唔使旨意呃到佢呀。