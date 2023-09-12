尹光改名Wan K十一月再登紅館 註冊AI力邀林家謙同台演出
廣告
無線娛樂新聞台報導：「廟街歌王」 尹光宣佈再次踏上紅館，11月會第三次喺紅館開騷，仲用近排非常流行嘅Barbie粉紅色作為打扮，仲話因為 王嘉爾太紅，所以要決定唔同Jackson舊名再改埋新名「Wan K」咁話喇。
阿Wan K仲話希望各位觀眾都一齊著晒粉色入場，到時再齊齊唱佢嘅諧音名曲，咁就萬人眾樂樂喇。
早前有人以AI技術翻唱唔同歌曲，令佢同招牌聲線都成為大家討論話題，不過呢日佢同公司就宣佈，已經就「AI尹光」作註冊，如果大家要再用就要先同佢討論過先得喇。
佢又透露今次歌單唔止包括早前紅遍網上嘅AI版歌曲，仲話公司方面正同 林家謙 聯絡作邀請希望有機會同台獻唱《一人之境》。亦會有抒情新歌，加上過往佢唔少一唱大家就會心微笑嘅歌曲呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台