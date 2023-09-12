尹光改名Wan K十一月再登紅館 註冊AI力邀林家謙同台演出

無線娛樂新聞台報導：「廟街歌王」 尹光宣佈再次踏上紅館，11月會第三次喺紅館開騷，仲用近排非常流行嘅Barbie粉紅色作為打扮，仲話因為 王嘉爾太紅，所以要決定唔同Jackson舊名再改埋新名「Wan K」咁話喇。