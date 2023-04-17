尹光廟街宣傳新歌拍虛擬MV 張子丰傳撻著王菲笑意盈盈
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無線娛樂新聞台報導：有廟街歌王之稱嘅 尹光 呢日喺佢嘅主場廟街一間舊式餐室，宣傳近日推出嘅新歌，呢日佢又宣佈下個月會再舉行演唱會，而將會擔任嘉賓嘅 蝦頭 同MV導演 張子丰 呢亦都有現身支持。
蝦頭同光哥原來已經相識好耐，不過今次先有機會正式喺舞台合作，仲話可能之後會有機會整啲搞笑合唱歌玩吓喎。今次MV用虛擬方式將廟街實境再現，就連光哥都話好似真嘅一樣，而負責嘅導演 張子丰 近日就被指同 王菲 合作劇集《法言人》傳出緋聞，呢日Fred就話了解中，不過笑意同回應就似乎可圈可點咁喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台