尹光首次獲提名男歌手獎超開心 伍仲衡下月大搞生日派對賀「入五」
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無線娛樂新聞台報導：第21屆CASH金帆音樂獎呢日公佈部份獎項得主及入圍名單，當中最佳男歌手演繹就有尹光、MC張天賦、張敬軒、林家謙及歐信希角逐，尹光首次獲提名男歌手獎，坦言入圍已經超開心。
74歲尹光心態依然好年輕，緊跟時代化身「AI尹光」元素，佢相隔多年再踏紅館，目前籌備得如火如荼，不過佢未開始綵排，先要搞好rundown同歌單；伍仲衡呢日作為嘉賓揭曉入圍名單，下個月就係佢50歲生日，伍仲衡決定生日正日大搞派對跟粉絲同老友同賀自己「入五」，屆時邀請一啲中學同學、識咗三十幾年嘅朋友、行內藝人朋友等，由於座位爆滿，伍仲衡笑指下年又搞大啲，冇諗過咁多人想嚟。
TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》戰況越嚟越激烈，評審之一嘅伍仲衡睇好安雅希，佢覺得選手太緊張，「貼士」就係要好好放鬆享受喺舞台表演！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台